Экс-защитник "Зенита" вошел в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 84 OVR получил бывший защитник "Зенита" Доменико Кришито, который ныне выступает за "Дженоа". 32-летний итальянец в игре 24-го тура чемпионата Италии с "Лацио" (2:1) забил победный мяч на 90-й минуте.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.