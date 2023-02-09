Экс-игрок «Локомотива» Жоау Мариу вошел в новую команду недели FIFA 23
Компания EA Sports представила 15-ю команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Специальную карточку получил полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу с общим рейтингом 84 OVR. 4 февраля в матче 19-го тура чемпионата Португалии против «Каза Пия» (3:0) он забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.
Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 8 февраля.
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