Экс-игрок ЦСКА вошел в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Особую карточку с общим рейтингом 81 OVR получил защитник «Бешикташа» Джанер Эркин, который с 2007 по 20110 год выступал за ЦСКА. В пятницу в матче 2-го тура чемпионата Турции против «Гезтепе» (3:0) он отметился голом и голевой передачей.

Полностью команда недели выглядит следующим образом: