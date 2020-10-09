Экс-хавбек «Спартака» Пашалич вошел в команду недели PES 2021

Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 86 OVR получил полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич. 25-летний хорват, выступавший за «Спартак» в сезоне-2017/18, в 3-м туре чемпионата Италии отметился голом и голевой передачей в игре с «Кальяри» (5:2).

Команда недели PES 2021.

Наборы (агенты) с этими карточками доступные в течение недели, начиная с четверга.