Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Особую карточку с общим рейтингом 81 OVR получил нападающий "Лацио" Фелипе Кайседо, который с 2011 по 2013 год выступал за "Локомотив". В воскресенье в матче 34-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (2:1) он оформил дубль.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.