EA Sports объявил о возвращении «Ювентуса» в FIFA

Поклонники футбольных компьютерных симуляторов смогут сыграть за «Ювентус» в новой версии игры FIFA от компании EA Sports.

В 2020 году футбольный клуб «Ювентус» стал партнером компании Konami.

Официальная форма, модели игроков и домашняя арена клуба «Альянц Стадиум» появились в Pro Evolution Soccer 2020.

Окончание контракта туринского гранда с EA Sports привело к тому, что «Ювентус» в FIFA 20 назывался Piemonte Calcio.

У клуба был свой логотип, а также форма в разных режимах. В Piemonte Calcio использовались модели реальных игроков.