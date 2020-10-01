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Дзюба — в команде недели PES 2021

14:25
Команда недели в PES 2021.
Команда недели в PES 2021.
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Компания Konami представила новую команду недели eFootbal PES 2021, игроков из которой можно получить в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг футболистов, и на этот раз в число избранных попал нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Форвард отмечен за хет-трик и две голевые передачи в игре с «Уфой» (6:0). Дзюба получил специальную карточку с рейтингом 90, а использовать ее можно в течение недели, начиная с четверга. (Андрей Кузичев)

Команда недели в PES 2021.
Команда недели в PES 2021.

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