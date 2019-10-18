Дзюба получил крутую карточку в PES 2020 за матчи сборной России

Компания Konami представила новую команду недели PES 2020, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Форвард сборной России Артем Дзюба получил карточку с общим рейтингом 88 OVR. 31-летний россиянин забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи в матчах отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (4:0) и Кипра (5:0).

New National Team Featured Players are now available in #myClub! We've got our eyes on that 94 OVR Lewandowski ? pic.twitter.com/LsuUimcjxF — Konami UK (@KonamiUK) October 17, 2019

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная с четверга.