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Дзюба получил крутую карточку в PES 2020 за матчи сборной России

00:09
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Компания Konami представила новую команду недели PES 2020, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Форвард сборной России Артем Дзюба получил карточку с общим рейтингом 88 OVR. 31-летний россиянин забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи в матчах отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (4:0) и Кипра (5:0).

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная с четверга.

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