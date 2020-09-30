Капитан «Спартака» Георгий Джикия попал в список 10 самых скоростных центральных защитников FIFA 21. 26-летний россиянин занял третье место в этом рейтинге (по характеристике «Pace» — 82).

Первым стал игрок Лукас Клостерманн («Лейпциг», 84). Второй — Ике Опара («Миннесота», 84).

Десятка самых быстрых центральных защитников выглядит следующим образом (источник — FutWiz):

1. Лукас Клостерманн («Лейпциг», 84)

2. Ике Опара («Миннесота», 84)

3. Георгий Джикия («Спартак», 82)

4. Костас Манолас («Наполи», 82)

5. Клинтон Мата («Брюгге», 82)

6. Джо Гомес («Ливерпуль», 81)

7. Рафаэль Варан («Реал», 82)

8. Фикайо Томори («Челси», 80)

9. Баштуш («Лацио», 78)

10. Начо Фернандес («Реал», 78)

FIFA 21 выходит в стандартном издании 9 октября. 6-го числа доступ к игре получат пользователи, которые оформили предзаказ специального издания.