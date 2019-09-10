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Джейдон Санчо недоволен своими характеристиками в FIFA 20

01:15

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо в шутку выразил недовольство своими характеристиками в FIFA 20. 18-летний хавбек возмутился, что его рейтинг паса составляет всего 77.

«Пас — 77?!» — написал Санчо в Twitter. На это ему ответил официальный аккаунт разработчика EA Sports: «Зачем пасовать, если у тебя дриблинг 90?». Санчо на это написал: «Думаю, и то, и другое должны составлять 90. Довольно жестко».

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