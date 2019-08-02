07:03 | Киберспорт — Киберфутбол

Дрогба, Пирло, Зидан и Райт - новые легенды FIFA 20

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Компания EA Sports объявила, что в новом футбольном симуляторе FIFA 20 появятся легендарные игроки, которых не было в прошлых частях. Карточки икон получат француз Зинедин Зидан, итальянец Андреа Пирло, ивуариец Дидье Дрогба, англичанин Иан Райт, голландец Роналд Куман и бразилец Карлос Алберто.

Также EA Sports отмечает, что новые карточки легендарных игроков будут объявлены в ближайшее время. Ожидается, что появятся еще 9 новых икон, силуэты которых можно рассмотреть на картинке в Twitter.

 

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