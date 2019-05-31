Дриусси - в команде недели PES 2019

Компания Konami представила новую команду недели Pro Evolution Soccer 2019, игроков из которой можно использовать в режиме myClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Повышение характеристик получил нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси. 23-летний аргентинец в заключительном туре в сезоне забил 2 гола в ворота "Енисея" (4:1). Рейтинг его специальной карточки 85 OVR, а обычной - 77.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Наборы с этими игроками доступны в течение недели, начиная с четверга.