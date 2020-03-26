Московское дерби в «Кубке Надежды»! Прямая видеотрансляция — в 18.00
17:00
В четверг, 26 марта, продолжается «Кубок Надежды» — онлайн-турнир среди известных спортсменов по киберфутболу в FIFA 20, который проводит «СЭ».
В третьем четвертьфинале «Кубка Надежды» встретятся защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев (играет в FIFA за «ПСЖ») и полузащитник «Торпедо» Александр Орехов («Ювентус»).
Матч начнется в 18.00 (по московскому времени).
«СЭ» проведет на своем YouTube-канале прямую видеотрансляцию игры Скопинцев — Орехов с комментариями ведущих. Итоги игрового дня мы подведем в нашей студии.