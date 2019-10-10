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Дибала, Жоржинью и Верратти — в команде недели FIFA 20

02:33
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Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 20, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самый высокий рейтинг получил нападающий «Ювентуса»? Пауло Дибала — 89 OVR. 25-летний аргентинец на 4-й минуте открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Италии с «Интером» (2:1).

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная со среды, 9 октября.

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