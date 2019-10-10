Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 20, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самый высокий рейтинг получил нападающий «Ювентуса»? Пауло Дибала — 89 OVR. 25-летний аргентинец на 4-й минуте открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Италии с «Интером» (2:1).

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Immobile ?, Pallois ? & Bergwijn ?? feature in #TOTW!



Available in-game at 6PM UK pic.twitter.com/faOj0B6fU2 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 9, 2019

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная со среды, 9 октября.