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Сегодня, 04:54

Ди Мария, Сон и Жиру вошли в новую команду недели FIFA 22

Евгений Козинов
Корреспондент
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Компания EA Sports представила 36-ю команду недели FIFA 22, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин — 92 OVR. 29-летний кореец забил 2 гола в матче 38-го тура АПЛ против «Норвича» (5:0).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 25 мая.

Сон Хын Мин
ФК Тоттенхэм Хотспур
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