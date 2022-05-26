Ди Мария, Сон и Жиру вошли в новую команду недели FIFA 22

Компания EA Sports представила 36-ю команду недели FIFA 22, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин — 92 OVR. 29-летний кореец забил 2 гола в матче 38-го тура АПЛ против «Норвича» (5:0).

What a year it was across Europe's top flights.



The last #TOTW of the 2021/22 season's arrived.



Available now in #FUT. pic.twitter.com/3rhk1mFymP — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 25, 2022

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 25 мая.