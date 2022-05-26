Ди Мария, Сон и Жиру вошли в новую команду недели FIFA 22
Компания EA Sports представила 36-ю команду недели FIFA 22, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин — 92 OVR. 29-летний кореец забил 2 гола в матче 38-го тура АПЛ против «Норвича» (5:0).
Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 25 мая.
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