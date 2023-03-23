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Де Йонг, Манданда и Осимхен вошли в новую команду недели FIFA 23

Евгений Козинов
Корреспондент
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Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press
21-я команда недели FIFA 23.
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Компания EA Sports представила 21-ю команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самые высокорейтинговые карточки получили полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг и нападающий «Наполи» Виктор Осимхен — 88 OVR.

21-я команда недели FIFA 23.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 22 марта.

Виктор Осимхен
Френки де Йонг
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