Де Брейне, Жота и Бруну Фернандеш вошли в новую команду недели PES 2021
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Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Самую высокорейтинговую карточку получил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне — 95 OVR. 29-летний бельгиец в среду отметился голом в ворота «Боруссии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1).
Наборы (агенты) с этими карточками доступны в течение недели, начиная с четверга.
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