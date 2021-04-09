Де Брейне, Жота и Бруну Фернандеш вошли в новую команду недели PES 2021

Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне — 95 OVR. 29-летний бельгиец в среду отметился голом в ворота «Боруссии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1).

New Featured Players have arrived ?



Add them to your #myClub squads in #PES2021 today! pic.twitter.com/Ik2nMNrwff — eFootball PES (@officialpes) April 8, 2021

Наборы (агенты) с этими карточками доступны в течение недели, начиная с четверга.