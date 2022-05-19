Де Брейне, Варди и Бен Йеддер вошли в новую команду недели FIFA 22

Компания EA Sports представила 35-ю команду недели FIFA 22, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне — 94 OVR. 30-летний бельгиец забил четыре мяча в матче 33-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (5:1).

Также в команду недели вошли Виссам Бен Йеддер («Монако», 88 OVR), Тео Эрнандез («Милан», 89 OVR), Джейми Варди («Лестер», 87 OVR), Джоэл Матип («Байер», 86 OVR).

It's coming down to the wire in Europe's top flights ?#TOTW 35 is here.



Only in #FIFA22.#FUT pic.twitter.com/Gqf75WSJ9h — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 18, 2022

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 18 мая.