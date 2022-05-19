Де Брейне, Варди и Бен Йеддер вошли в новую команду недели FIFA 22
Компания EA Sports представила 35-ю команду недели FIFA 22, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Самую высокорейтинговую карточку получил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне — 94 OVR. 30-летний бельгиец забил четыре мяча в матче 33-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (5:1).
Также в команду недели вошли Виссам Бен Йеддер («Монако», 88 OVR), Тео Эрнандез («Милан», 89 OVR), Джейми Варди («Лестер», 87 OVR), Джоэл Матип («Байер», 86 OVR).
Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 18 мая.
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