Прервалась рекордная серия 15-летнего киберфутболиста Андерса Вейрганга. Датский школьник одержал 535 побед подряд в FIFA 21 в Weekend League. В лиге принимают участие игроки со всего мира, и в период с пятницы по воскресенье они должны провести по 30 матчей.

Вейрганг 17 раз подряд выигрывал уикенд-лигу с 30 победами и без единого поражения. Серия прервалась на 536-й игре, в которой его команда RBLZ Vejrgang уступила Black United.

От разочарования Андерс не смог сдержать эмоции. 15-летний мальчик расплакался.