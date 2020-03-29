Сегодня, 29 марта, пройдет матч чемпионата Европы по FIFA 20 между Россией и Украиной. Организатором турнира под названием «Plan B» стал известный Instagram-аккаунт «433».

За Россию будет играть защитник «Зенита», выступающий за «Уфу» на правах аренды, Данил Круговой. Украину представил защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

Видеотрансляция матча пройдет на Youtube-канале «433» и начнется в 18.00 по московскому времени

В ЧЕ по FIFA также приняли участие: Хердур Магнуссон, Ромелу Лукаку, Эмерик Ляпорт, Чиро Иммобиле, Гранит Джака и другие.