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Даббур принес Израилю победу на чемпионате Европы по FIFA 20 среди футболистов

4 апреля 2020, 23:48
Киберфутбол.
Киберфутбол.
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Победу в чемпионате Европы по игре FIFA 20 среди профессиональных футболистов одержал представитель Израиля Мунас Даббур. В финале он обыграл португальца Диогу Жоту.

Финал состоял из двух матчей. Даббур выиграл оба — 4:1, 5:0. Израильский футболист играл за «Ливерпуль,» его соперник — «Манчестер Сити». Турнир провел известный Instagram-аккаунт 433.

Россию на турнире представлял защитник «Уфы» Данил Круговой, который в первом раунде проиграл украинцу Александру Зинченко.

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