Сегодня, 1 апреля, состоится матч между ЦСКА и «Спартаком» по киберфутболу в FIFA 20 с участием действующих футболистов этих команд.

За красно-белых играть будут Георгий Джикия и Александр Соболев, а за ЦСКА — Федор Чалов и Константин Кучаев.

Следить за матчем можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте телеканала «Матч ТВ». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Спартак» — ЦСКА