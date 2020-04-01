Кибердерби ЦСКА — «Спартак»: видеотрансляция матча
18:00
Сегодня, 1 апреля, состоится матч между ЦСКА и «Спартаком» по киберфутболу в FIFA 20 с участием действующих футболистов этих команд.
За красно-белых играть будут Георгий Джикия и Александр Соболев, а за ЦСКА — Федор Чалов и Константин Кучаев.
Следить за матчем можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте телеканала «Матч ТВ». Начало — в 20.00 по московскому времени.
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