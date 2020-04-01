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Кибердерби ЦСКА — «Спартак»: видеотрансляция матча

18:00
«Спартак — ЦСКА. Начало — в 20.00 по московскому времени. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
«Спартак — ЦСКА. Начало — в 20.00 по московскому времени. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Сегодня, 1 апреля, состоится матч между ЦСКА и «Спартаком» по киберфутболу в FIFA 20 с участием действующих футболистов этих команд.

За красно-белых играть будут Георгий Джикия и Александр Соболев, а за ЦСКА — Федор Чалов и Константин Кучаев.

Следить за матчем можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте телеканала «Матч ТВ». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Спартак» — ЦСКА

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