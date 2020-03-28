Чемпионат Европы по киберфутболу. Лено обыграл Джеймса, Шик — Рашицу
09:51
Состоялись матчи 1/16 финала чемпионата Европы по киберфутбольному симулятору FIFA 20 среди профессиональных футболистов.
1/16 финала
Бернд Лено (Германия) — Даниэль Джеймс (Уэльс) — 3:1
Александер Серлот (Норвегия) — Разван Марин (Румыния) — 1:3
Патрик Шик (Чехия) — Милот Рашица (Косово) — 5:1
Энис Бардхи (Македония) — Билли Гилмор (Шотландия) — 0:2
Россию на турнире представит защитник «Уфы» Даниил Круговой. В 1/16 финала он 29 марта сыграет с украинцем Александром Зинченко из «Манчестер Сити».