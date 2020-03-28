Состоялись матчи 1/16 финала чемпионата Европы по киберфутбольному симулятору FIFA 20 среди профессиональных футболистов.

1/16 финала

Бернд Лено (Германия) — Даниэль Джеймс (Уэльс) — 3:1

Александер Серлот (Норвегия) — Разван Марин (Румыния) — 1:3

Патрик Шик (Чехия) — Милот Рашица (Косово) — 5:1

Энис Бардхи (Македония) — Билли Гилмор (Шотландия) — 0:2

Россию на турнире представит защитник «Уфы» Даниил Круговой. В 1/16 финала он 29 марта сыграет с украинцем Александром Зинченко из «Манчестер Сити».