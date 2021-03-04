Бэйл, Левандовски и Облак вошли в новую команду недели FIFA 21

Компания EA Sports представила 23-ю команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

? Jan Oblak en pleine forme ?! La #TOTW 23, dispo dans #FUT21 ?! pic.twitter.com/yuBTaceEVN — EA FIFA France (@EA_FIFA_France) March 3, 2021

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды.