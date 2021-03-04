Бэйл, Левандовски и Облак вошли в новую команду недели FIFA 21
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Компания EA Sports представила 23-ю команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
? Jan Oblak en pleine forme ?! La #TOTW 23, dispo dans #FUT21 ?! pic.twitter.com/yuBTaceEVN— EA FIFA France (@EA_FIFA_France) March 3, 2021
Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды.
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