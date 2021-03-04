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Бэйл, Левандовски и Облак вошли в новую команду недели FIFA 21

01:52

Компания EA Sports представила 23-ю команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды.

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