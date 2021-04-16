Бензема, Депай и Паредес вошли в новую команду недели PES 2021

Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил форвард «Реала» Карим Бензема — 93 OVR. 33-летний француз в прошедшие выходные забил в ворота «Барселоны» (2:1).

Here are this week's Featured Players!



Upgrade your #myClub squads with some new talent ? pic.twitter.com/Gh0uPijIzH — eFootball PES (@officialpes) April 15, 2021

Наборы (агенты) с этими карточками доступны в течение недели, начиная с четверга.