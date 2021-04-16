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Бензема, Депай и Паредес вошли в новую команду недели PES 2021

00:40
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Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил форвард «Реала» Карим Бензема — 93 OVR. 33-летний француз в прошедшие выходные забил в ворота «Барселоны» (2:1).

Наборы (агенты) с этими карточками доступны в течение недели, начиная с четверга.

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