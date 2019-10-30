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Бакаев попал в команду недели FIFA 20

20:18
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев был включен в команду недели FIFA 20, сообщает Twitter разработчиков игры EA Sports. Российский футболист включен в список запасных с рейтингом 78.

Стартовый рейтинг Бакаева в режиме карьеры — 71. Самый высокий рейтинг в команде у форварда «ПСЖ» Кильяна Мбаппе — 90.

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