Бакаев попал в команду недели FIFA 20

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев был включен в команду недели FIFA 20, сообщает Twitter разработчиков игры EA Sports. Российский футболист включен в список запасных с рейтингом 78.

Стартовый рейтинг Бакаева в режиме карьеры — 71. Самый высокий рейтинг в команде у форварда «ПСЖ» Кильяна Мбаппе — 90.