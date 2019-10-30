Бакаев попал в команду недели FIFA 20
20:18
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев был включен в команду недели FIFA 20, сообщает Twitter разработчиков игры EA Sports. Российский футболист включен в список запасных с рейтингом 78.
9?7? PACE ??for @KMbappe in #TOTW 7!— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 30, 2019
Available in packs at 6PM UK #FUT20 pic.twitter.com/91pMgb241b
Стартовый рейтинг Бакаева в режиме карьеры — 71. Самый высокий рейтинг в команде у форварда «ПСЖ» Кильяна Мбаппе — 90.
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