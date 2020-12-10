Компания Konami представила новую команду недели eFootbal PES 2021, игроков из которой можно получить в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг футболистов, и на этот раз в число избранных попал нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

Форвард отмечен за хет-трик в игре с «Уралом» (5:1) Иранец получил специальную карточку черного цвета с рейтингом 88.

Кроме Азмуна в команду недели включены Райкович («Реймс»), Альваро Гонсалес («Марсель»), Хакими («Интер»), Куадрадо («Ювентус»), Отавиу («Порту»), Милинкович-Савич («Лацио»), Погба («Манчестер Юнайтед»), Де Брейне («Манчестер Сити»), Заа («Кристал Пэлас»), Кейн («Тоттенхэм»). Получить избранные карточки можно в течение недели, начиная с четверга.

(Андрей Кузичев)