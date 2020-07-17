Анонсирован PES 2021. В игре появятся Гиггз, Лэмпард и Гвардьола

Компания Konami анонсировала новый футбольный симулятор eFootball PES 2021. Игра, которая станет «Сезонным обновлением» PES 2020, выйдет 15 сентября на платформах PS4, Xbox One и ПК. Уже стартовали предзаказ.

В связи с тем, что сейчас силы разработчиков сконцентрированы на PES 2022, который в следующем году выйдет на новом движе Unreal Engine, цена на PES 2021 снижена в два раза, так как изменений с прошлогодней версией футсима будет немного.

Уже известно, что в режиме «Мастер-лига» в качестве тренеров появятся Хосеп Гвардьола, Фрэнк Лэмпард и Райан Гиггз, а в MyClub будет доступна специальная карточка Лионеля Месси, посвященная 2007 году.

Напомним, в этом году серии Pro Evolution Soccer исполняется 25 лет.