Андрей "Timon" Гурьев: "Рад, что представлю Россию на чемпионате мира по FIFA"

Киберфутболист ЦСКА Андрей "Timon" Гурьев, который представит Россию на чемпионате мира по FIFA 17 в Лондоне, получил именную футболку российской сборной. В понедельник он встретился с генеральным директором РФС Александром Алаевым и руководителем Комитета по разновидностям футбола РФС Игорем Ефремовым. Тимону пожелали удачи на предстоящем турнире.

С 16 по 18 августа в Лондоне пройдет Гранд Финал FIFA Interactive World Cup 2017, в котором примут участие 32 сильнейших киберфутболиста мира.

В состав участников удалось пробиться представителю России Андрею Гурьеву ("Тimon"), который занял первое место на квалификации к чемпионату мира по FIFA, проходившей в музее ФИФА в Швейцарии. Данный показатель является лучшим результатом не только для российских игроков, но и всего постсоветского пространства.

– Для меня это особенный и самый важный турнир в моей карьере киберфутболиста, пробиться в финальную стадию было очень сложно, и я благодарен всем, кто мне в этом помог, – подчеркнул "Timon". – Также выражаю благодарность руководству РФС и Комитету по разновидностям футбола за теплые слова и подаренную футболку сборной страны. Рад, что могу представлять Россию на таком масштабном и важном турнире.