16:44 | Киберспорт — Киберфутбол

Акции Electronic Arts упали на 792 миллиона долларов из-за "Ювентуса"

0
Обсудить

18 июля, во вторник, акции компании Electronic Arts (EA) упали на три процента, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. EA потеряла около 792 миллионов долларов капитализации после объявления о том, что в FIFA 20 не будет лицензированной версии "Ювентуса".

Права на использование названия "Ювентуса" выкупила японская компания Konami.

​Во вторник цена открытия на бирже была 92,31 доллара за бумагу, закрытия – 89,55 доллара. В течение торговой сессии цена падала до 88,43 доллара (-4,11 процента). В целом на закрытии во вторник капитализация компании снизилась на 2,9 процента.

В FIFA 20 туринский клуб будет называться Piemonte Calcio. Имена игроков останутся прежними и не будут заменены на вымышленные.

 

Дополнительная информация

https://sportrbc.ru/news/5d304bbc9a79476bf0e2a224

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ