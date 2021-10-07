37-летний Иньеста вошел в команду недели FIFA 22
02:19
Компания EA Sports представила третью команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
В число 23 игроков, получивших IF-карточки, вошел полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста. В прошлые выходные 37-летний испанец забил 2 гола и сделал голевую передачу в матче чемпионата Японии протива «Урава Редс» (5:1).
Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды.
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