37-летний Иньеста вошел в команду недели FIFA 22

Компания EA Sports представила третью команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В число 23 игроков, получивших IF-карточки, вошел полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста. В прошлые выходные 37-летний испанец забил 2 гола и сделал голевую передачу в матче чемпионата Японии протива «Урава Редс» (5:1).

Team of the Week 3?? is live ??. Some of the best performances from around the world of football are recognized in #TOTW 3. In #FIFA22 now ? pic.twitter.com/4S7kFuNTui — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 6, 2021

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды.