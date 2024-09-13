Финальные дни на The International 2024: когда начнутся полуфиналы и финал

От былого масштаба турнира не осталось и следа, но игроки и зрители в этом не виноваты.

The International 2024 проходит как-то буднично, без былого масштаба. Впрочем, на фанатов Dota 2 это вряд ли сказывается. Они в любом случае в выигрыше, ведь на турнире собрались их любимые игроки и команды.

Осталось сыграть не так много матчей. В течение двух дней (с 13 по 15 сентября) определится очередной обладатель Аегиса.

Ранее турнир покинули ребята из Team Spirit, проводившие этот турнир в статусе действующих чемпионов. Они не смогли миновать стадию второго раунда в нижней части сетки. Таким образом на турнире будет новый победитель.

Team Spirit. Фото flickr.com/photos/dota2ti

Расписание The International 2024 на 13 сентября:

Расписание The International 2024 на 14 сентября:

Расписание The International 2024 на 15 сентября:

Где смотреть решающие матчи The International 2024

На выбор Twitch и YouTube. Официальная русскоязычная трансляция на Twitch по ссылке и русскоязычная трансляция на YouTube по другой ссылке.

Какой призовой на The International 2024

По сравнению с TI 2022 и турнирами, которые прошли до него, сумма — смехотворная. Это одна из причин, почему турнир потерял былой статус.

Общий призовой фонд The International 2024 составляет $ 2,5 млн. Победитель заберет 45% от итоговой суммы. Это чуть более 1 миллиона долларов.