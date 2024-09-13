Финальные дни на The International 2024: когда начнутся полуфиналы и финал
The International 2024 проходит как-то буднично, без былого масштаба. Впрочем, на фанатов Dota 2 это вряд ли сказывается. Они в любом случае в выигрыше, ведь на турнире собрались их любимые игроки и команды.
Осталось сыграть не так много матчей. В течение двух дней (с 13 по 15 сентября) определится очередной обладатель Аегиса.
Ранее турнир покинули ребята из Team Spirit, проводившие этот турнир в статусе действующих чемпионов. Они не смогли миновать стадию второго раунда в нижней части сетки. Таким образом на турнире будет новый победитель.
Расписание The International 2024 на 13 сентября:
11.00 по мск. 3 раунд в нижней сетке, BetBoom Team (Россия) — Team Falcons
14.00 по мск. 3 раунд в нижней сетке, Aurora — Xtreme Gaming
17.00 по мск. полуфинал верхней сетке, Team Liquid — Cloud9
20.00 по мск. полуфинал в верхней сетке, Tundra Esports — Gaimin Gladiators
Расписание The International 2024 на 14 сентября:
11.00 по мск. полуфинал нижней сетки, BB / Falcons — Liquid / C9
14.00 по мск. полуфинал нижней сетки, Aurora / Xtreme — Tundra / GG
17.00 по мск. финал верхней сетки, Liquid / C9 — Tundra / GG
20.00 по мск. финал нижней сетки, победитель матча 1 — победитель матча 2
Расписание The International 2024 на 15 сентября:
11:00 по мск. главный финал в нижней сетке.
14:00 по мск. гранд-финал
Где смотреть решающие матчи The International 2024
На выбор Twitch и YouTube. Официальная русскоязычная трансляция на Twitch по ссылке и русскоязычная трансляция на YouTube по другой ссылке.
Какой призовой на The International 2024
По сравнению с TI 2022 и турнирами, которые прошли до него, сумма — смехотворная. Это одна из причин, почему турнир потерял былой статус.
Общий призовой фонд The International 2024 составляет $ 2,5 млн. Победитель заберет 45% от итоговой суммы. Это чуть более 1 миллиона долларов.