Steam Machine: вся актуальная информация и прогноз перспектив

Обзор концепции новой консоли на рынке от Valve — Steam Machine. Анализируем проверенную информацию и рассуждаем о реалистичности слухов вокруг события. Также сделаем краткий вывод с прогнозом на будущее.

Еще один гибрид консоли и ПК

Ранее корпорация Microsoft анонсировала новую версию Xbox, комплектующие которой будут унифицированы с рынком ПК. В ноябре же как гром среди ясного неба о своем «дебюте» заявила Valve. Главным преимуществом такой системы называют саму экосистему ПК, которая значительно более открытая. Также унифицированные комплектующие позволяют уменьшить ресурсы разработчиками на создание мультиплатформенных версий своих игр. При этом производительность новой консоли в 6 раз должна превзойти Steam Deck. Это также превосходит 70% используемых ПК пользователей на данный момент, по данным Valve.

Опыт Valve на рынке консолей

На самом деле это не «дебют» корпорации на рынке консолей. Дело не только в портативном Steam Deck, но и в первой версии Steam Machine 2015 года. Valve потратила на разработку несколько лет и по результатам внутренних тестов делала перенос для исправления недочетов. Тем не менее в 2015 году Steam Machine вышла на рынок. Ее рекомендуемая цена составила 550 долларов, а производство консоли доверили партнерам. К сожалению, из-за большого числа посредников цена на нее была еще выше. При этом операционная система еще оставляла желать лучшего, на консоль практически не появилось новых игр, что равнозначно смерти для проекта. В 2018 году Valve отказалась от этого направления.

Steam Machine 2015 года от производителя Alienware. Фото Alienware

Через несколько лет анонсировали Steam Deck, производительность которого впечатляла для рынка портативных консолей. При этом Valve сообщили о встроенной SteamOS на базе Linux, новая операционная система должна была обеспечить максимальную гибкость пользовательского опыта. Это же давало игрокам возможность запускать проекты со своего аккаунта Steam на ПК и Steam Deck. Портативная консоль вышла в продажу уже в феврале 2022 года, став хитом. Steam Deck полностью соответствовала заявлениям Valve.

Версия Steam Deck с OLED-экраном. Фото Valve

Амбиции Valve

Работа над ошибками была проведена, поэтому новая версия Steam Machine позиционируется в другом ключе. Теперь она на базе SteamOS, что раскрывает преимущества проекта. Также консоль должна быть меньше ПК, при этом в Valve обещают конкурентоспособную цену. При этом конкретную стоимость еще не назвали. От цены зависит большая часть успеха проекта, так как если окажется, что сопоставимый по характеристикам ПК можно собрать дешевле, то в Steam Machine нет смысла. Выход анонсировали на 2026 год, вместе с консолью также должны выйти Steam Controller и Valve Steam Frame, новый VR.

Технические характеристики Steam Machine

Процессор: AMD 6-ядерный Zen

Видеокарта: адаптированная RDNA 3, 8 Гб GDDR6 VRAM

ОЗУ: 16 Гб

Объем накопителя: до 2 Тб (предполагаются разные комплектации)

Порты и связь: Ethernet 1 Гбит/с, USB-C 10 Гбит/с, USB 3.2 Gen 2, 4 порта USB-A, Wi-Fi 6E 2x2, Bluetooth

Операционная система: SteamOS

Слухи вокруг грядущей Steam Machine

Анонс от Valve «встревожил» всю индустрию: фанаты надеются на повторение успеха Steam Deck, а конкуренты уже перерабатывают свои стратегии. В связи с этим появилось множество слухов, особенно о цене Steam Machine. Некоторые аналитики заявляют, что оптимальная цена не более 500 долларов, а Valve якобы «не рассматривает» такую низкую стоимость. Другие заявляют, что консоль обойдется пользователям не менее чем в 800 долларов, что дороже аналогичного по характеристикам ПК. На данный момент это лишь спекуляции, нет никакой проверенной и гарантированной информации. Некоторые предположения разумны, но итоговое решение, похоже, еще не принято в самой Valve.

Размер Steam Machine сопоставим с небольшим аквариумом. Фото Valve

В Сети также появилось много инсайдов о конкурентах: Microsoft и Sony. Эксперты прогнозируют большие проблемы для нового Xbox, так как у него похожая модель «гибрида». При этом на рынке игр для ПК лидирует Steam, из-за чего новая консоль Microsoft рискует развивать экосистему Valve, а не свою. Sony же отказалась от направления портативной серии PlayStation, что позволило Steam Deck занять эту нишу. Теперь же в компании опасаются «тяжелой» конкуренции и на рынке обычных консолей. Появились слухи, что менеджмент Sony рассматривает возможность вернуться к проектам-эксклюзивам. Некоторые игры могут остаться только на PS и никогда не выйти на ПК и других консолях.

Будущее Steam Machine

Концепция «гибрида» сама по себе неоднозначная и требует принятия большого числа правильных концептуальных решений. В сравнении с будущим Xbox «коробка» от Valve выглядит перспективнее. При этом весь успех будет зависеть во многом от цены на Steam Machine. Если цена окажется ниже, чем у аналогичного ПК за счет производственных цепочек, то это почти гарантия на успех. При сопоставимой стоимости конкурировать будет сложнее, но Steam Machine обладает преимуществами для этого. Если консоль от Valve получится дороже этих вариантов, то шансы на провал крайне велики.