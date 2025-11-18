«Чем заняться в дороге?»: подборка лучших игр для «убийства» времени на телефон
Smash Hit
Жанр: Аркада
Разработчик: Mediocre
Цена: Бесплатная, с возможностью разовой покупки «премиума», который открывает больше режимов и точки сохранения
Эта игра про медитативные броски железных шариков в объекты «на пути». Вы постепенно двигаетесь, а перед вами возникают препятствия, которые необходимо вовремя сломать. Столкновение с преградой уменьшает ваш запас шариков, который пополняется, если попадать в специальные иконки на вашем пути. Разнообразие режимов и красивый дизайн звуков и визуала в сочетании с простой механикой делают этот проект лучшим выбором.
Plants vs. Zombies
Жанр: Стратегия
Разработчик: Electronic Arts
Цена: Условно-бесплатная
Серия игр про противостояние зомби и растений. На телефонах есть несколько проектов на выбор. Классикой считается первая часть, которая вышла в 2011 году, но до сих пор актуальна. Игра разделена на уровни, в которых вы сажаете растения в огород для защиты от наступающих зомби. Разнообразие врагов и «союзников» добавляет интерес.
The Bonfire: Forsaken Lands
Жанр: Стратегия
Разработчик: FredBear Games Ltd
Цена: Условно-бесплатная
Еще одна простая концепция, но теперь про выживание в суровом прошлом. Добывайте ресурсы и пропитание, занимайтесь охотой, отправляйте своих жителей на борьбу с монстрами. В основном вы отдаете приказы и наблюдаете за тем, как развивается поселение.
Let's Create! Pottery 2
Жанр: Аркадный симулятор
Разработчик: Infinite Dreams
Цена: Условно-бесплатная
Если хочется «поработать руками» и вы всегда мечтали лепить горшки из глины, но ваше место проживания не очень соответствует такому хобби, то есть решение. Вторая часть довольно успешного симулятора гончара, в котором вам нужно при помощи своих пальцев создавать различные предметы. Получается аутентично, и вскоре уже вы «лепите» десятки горшков, кувшинов. При этом вы задаете им форму, выбираете орнамент, так что простор для творчества присутствует.
Adorable Home
Жанр: Симулятор
Разработчик: HyperBeard
Цена: Условно-бесплатная
Для тех, кому хочется по дороге на учебу или работу ранним утром почувствовать милую атмосферу уюта, есть эта игра. В «Милом доме» вы приезжаете с «второй половинкой» в новое место. Теперь вам предстоит обустроить его по вашему вкусу и заниматься делами по хозяйству. Постепенно у вас будут копиться «очки любви», при помощи которых вы сможете изменить больше вещей в интерьере.
Doodle Jump
Жанр: Аркада
Разработчик: Lima Sky LLC
Цена: Условно-бесплатная
Одна из самых первых популярных игр на телефон «для убийства времени». Примерно 12-13 лет назад в нее играл почти каждый школьник с телефоном, а «перемены» благодаря Doodle Jump «пролетали» незаметно. Выражение «нестареющая классика» взялось не на пустом месте, оно применимо и к этой игре. Проект привлекает минималистичным дизайном под тетрадку в клеточку. Игровой процесс прост: прыгайте и поднимайтесь выше, минуя препятствия.
Hay Day
Жанр: Симулятор
Разработчик: Supercell
Цена: Условно-бесплатная
Симуляторы фермы, возможно, одни из самых популярных в мире, существует множество вариантов на разных платформах. Некоторые даже вспомнят любимую на постсоветском пространстве «Веселую ферму». В Hay Day игровой процесс несколько отличается и больше подходит для телефонов. Суть остается та же, вы выращиваете различные продукты и строите новые здания или расширяете поля. Всю продукцию, от пшеницы до молочных изделий, можно продать, чтобы развивать свою ферму дальше.
Crossy Road
Жанр: Аркада
Разработчик: HIPSTER WHALE
Цена: Условно-бесплатная
Еще одна аркадная милая пиксельная игра на ваш смартфон. Вам также необходимо продвигаться как можно дальше, избегая столкновения с движущимися машинами. В эту игру можно играть даже одним пальцем, что идеально подходит для «убийства времени», пока едете в общественном транспорте.
Life is a Game
Жанр: Симулятор
Разработчик: StudioWheel
Цена: Условно-бесплатная
Для тех, кто хочет просто расслабиться и большую часть времени «следить» за происходящим на экране, тоже есть вариант. Здесь вы смотрите за жизнью одного человека с момента его рождения до самой смерти. Игрок лишь задает ему вектор развития и интересы. Life is a Game предоставляет возможность взглянуть на жизнь разных людей «со стороны».