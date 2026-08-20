Плей-офф The International 2026: сетка, фавориты и главные интриги

20 августа в шанхайском спортивном центре «Ориентал» стартует плей-офф The International 2026 — четыре дня, которые определят чемпиона мира по Dota 2. Восемь команд, система с выбыванием после двух поражений, около трех миллионов долларов призовых и Aegis of Champions в качестве главного трофея. Разбираем полную сетку и расписание по московскому времени, оцениваем шансы фаворитов и объясняем, за какими сюжетами стоит следить внимательнее всего.

Когда и где проходит плей-офф

Основная стадия The International 2026 пройдет с 20 по 23 августа на арене Oriental Sports Center в Шанхае — впервые с 2019 года чемпионат мира по Dota 2 вернулся в этот город. В отличие от группового этапа, плей-офф проходит при полных трибунах, что традиционно добавляет напряжения даже самым опытным командам.

Формат — классическая сетка с двойным выбыванием: все восемь команд стартуют в четвертьфинале верхней сетки, поражение отправляет их в нижнюю сетку, а второе поражение означает вылет. Все серии играются до двух побед (Bo3), и только гранд-финал 23 августа пройдет в формате до трех побед (Bo5). Такая структура дает командам право на ошибку, но путь через нижнюю сетку изматывает: чемпиону из нижней сетки приходится выигрывать вдвое больше серий.

Сетка четвертьфиналов и расписание

Все четыре четвертьфинала верхней сетки состоятся в первый день, 20 августа. Расписание с переводом на московское время выглядит так:

Четвертьфинал 1 05.00 Iron Wing — Team Spirit Четвертьфинал 2 08.00 TEAM VISION — BoomBoys Четвертьфинал 3 11.00 Team Liquid — Team Yandex Четвертьфинал 4 14.00 Nigma Galaxy — Team Falcons

Напомним расшифровку турнирных названий: TEAM VISION — это PARIVISION, BoomBoys — BetBoom Team, Iron Wing — 1w Team (бывший состав Tundra Esports). Такие названия команды используют из-за запрета Valve на спонсорские бренды. Матчи 21 августа откроют нижнюю сетку, 22-го пройдут полуфиналы, а 23 августа состоятся финал нижней сетки и гранд-финал.

Сетка плей-офф The International 2026. Фото liquipedia

Для зрителей из России расписание нельзя назвать удобным: начало игрового дня приходится на раннее утро, зато решающие матчи проходят в дневное время. Трансляции идут на официальных каналах Dota 2 в Twitch и YouTube, а также через DotaTV в игровом клиенте, включая русскоязычные студии.

Главный фаворит: TEAM VISION

Ситуация перед плей-офф необычна тем, что фаворит определен почти единогласно. TEAM VISION подходит к основной стадии в статусе сильнейшей команды турнира: коллектив прошел групповой этап без поражений по сериям (4-0), обыграв по пути и действующих чемпионов Team Falcons, и Team Spirit.

PARIVISION. Фото tg-канал PARIVISION Dota 2

За этим стоит системная работа. После третьего места на прошлом TI состав претерпел изменения: тренером стал Клеман «Puppey» Иванов, в команду пришли Валерий «SSS» Лазарев и Евгений «Noticed» Игнатенко. Результат не заставил себя ждать — титулы на 1win Essence I и DreamLeague Season 29, а затем победа на Esports World Cup 2026, где Noticed стал MVP. Аналитики отмечают, что текущая мета играет команде на руку, а все три керри-позиции одновременно вышли на пик формы. Прогностические модели отдают VISION роль безусловного фаворита сетки.

Team Falcons: погоня за вторым титулом

Действующие чемпионы подошли к плей-офф не в лучшей форме: Falcons проиграли VISION в группе и были вынуждены пробиваться через раунд на выбывание. Тем не менее списывать команду со счетов нельзя — у нее серьезная мотивация исторического характера.

Team Falcons. Фото Youtube hOlyhexOr

Победа принесла бы Falcons второй титул The International и место в элитном клубе двукратных чемпионов рядом с OG, Team Spirit и Team Liquid. Тренер команды Куртис «Aui_2000» Линг претендует на четвертый чемпионский титул в карьере (третий — в качестве тренера), а капитан-саппорт У «Sneyking» Цзинцзюнь и керри Оливер «skiter» Лепко могут стать первыми в истории игроками, трижды поднявшими Aegis. Уже в четвертьфинале их ждет непростое испытание — Nigma Galaxy, вышедшая в плей-офф напрямую.

Team Spirit: путь дракона

Отдельный сюжет — путь Team Spirit. Двукратные чемпионы The International в этом сезоне не получили прямого приглашения, прошли квалификацию, а на самом турнире не смогли зацепиться за прямую путевку и пробились через раунд на выбывание. Тем не менее уровень команды не вызывает сомнений: в группе Spirit уверенно шла с тремя победами и споткнулась только о VISION.

Team Spirit. Фото Youtube hOlyhexOr

История знает, что Spirit умеет включаться именно в решающие моменты — оба своих титула команда завоевала, пройдя через тяжелые серии. Стартовый четвертьфинал против Iron Wing выглядит абсолютно равным: модели оценивают шансы сторон примерно одинаково, а победитель, скорее всего, встретится с TEAM VISION.

Темные лошадки: Nigma Galaxy, Team Yandex и Iron Wing

Nigma Galaxy — главное открытие турнира. Команда, которую перед стартом относили к темным лошадкам, завершила группу с результатом 4-1 и получила прямую путевку в плей-офф, сэкономив силы. Ее четвертьфинал против Falcons — одна из самых интригующих пар первого дня.

Team Yandex. Фото Youtube hOlyhexOr

Team Yandex подходит к основной стадии на волне эмоций: коллектив с чемпионом TI Мартином «Saksa» Саздовым в составе провел неровный групповой этап, а в решающей серии против LGD Gaming уступал по картам, но все же выиграл матч со счетом 2:1. Iron Wing — бывший состав Tundra Esports под новым брендом — в первой половине сезона выигрывал крупные турниры, но подошел к TI без стабильности; жеребьевка подарила команде реальный шанс на равный четвертьфинал. Наконец, BoomBoys (BetBoom Team) досталась худшая пара первого дня: сразу против TEAM VISION, которой команда уже уступила со счетом 0-2 в группе.

Формат

Двойное выбывание кажется милосердным форматом, но на практике путь через нижнюю сетку — тяжелейшее испытание. Команда, проигравшая четвертьфинал 20 августа, начинает череду матчей навылет: любое следующее поражение отправляет ее домой. При этом каждая серия — полноценная Bo3, то есть до пяти карт напряженной игры за день.

Статистика прошлых лет показывает, что выиграть The International из нижней сетки удавалось редко: чемпиону из нижней сетки нужно провести значительно больше матчей, причем без права на ошибку, а в гранд-финале — обыграть отдохнувшего соперника. Именно поэтому первый игровой день имеет непропорционально большое значение: победа в четвертьфинале не просто продвигает вас по сетке, а фактически удваивает шансы на титул. Для таких команд, как BoomBoys, которым досталась сложнейшая пара со стартовым фаворитом, это означает, что готовиться нужно сразу к длинному пути.

Главные интриги плей-офф

Первая и главная — сможет ли кто-то остановить TEAM VISION. Команда Puppey выглядит непобедимой, но формат с двойным выбыванием и давление домашней арены не раз ломали фаворитов: достаточно вспомнить, как действующие чемпионы Falcons и Spirit вылетели уже в четвертьфинале EWC 2026.

Анонс The International 2026. Фото Reddit

Вторая — реванш Falcons за неудачный сезон и шанс войти в историю сразу для нескольких игроков. Третья — фактор пустоты на месте хозяев: впервые ни одна китайская команда не вышла в плей-офф домашнего TI, и сложно предсказать, как отреагируют шанхайские трибуны на чемпионат без своих игроков. Наконец, для русскоязычной аудитории плей-офф получился почти домашним: пять из восьми команд напрямую связаны с регионом СНГ, так что борьба за Aegis наверняка развернется между привычными зрителям составами.

Призовой фонд

Базовый призовой фонд TI 2026 составлял 1,6 миллиона долларов, но благодаря продажам внутриигрового набора поддержки к плей-офф он вырос примерно до 3 миллионов. Команды, вышедшие в основную стадию, уже обеспечили себе около 122 тысяч долларов, а основная часть суммы достанется призерам.

Впрочем, деньги здесь давно вторичны. Aegis of Champions — трофей, который вручают лишь раз в год и который навсегда закрепляет имена игроков в истории дисциплины. Именно поэтому даже в эпоху сократившихся призовых The International остается турниром, ради которого профессионалы работают весь сезон.

Частые вопросы

Когда начинается плей-офф TI 2026? 20 августа, первые матчи стартуют в 05:00 по московскому времени. Финал состоится 23 августа.

Какие команды играют в плей-офф? TEAM VISION (PARIVISION), Team Liquid, Nigma Galaxy, Team Falcons, BoomBoys (BetBoom), Team Spirit, Iron Wing (1w Team) и Team Yandex.

Какой формат у плей-офф? Двойное выбывание: все команды стартуют в верхней сетке, серии играются до двух побед, гранд-финал — до трех.

Кто фаворит турнира? TEAM VISION — команда прошла группу без поражений и выиграла Esports World Cup 2026.

Где смотреть матчи? На официальных каналах Dota 2 в Twitch и YouTube, а также через DotaTV в игровом клиенте, включая русскоязычные трансляции.

Сколько призовых у турнира? Около 3 миллионов долларов при базовых 1,6 миллиона; сумма увеличивается за счет продаж набора поддержки.