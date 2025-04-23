Нашумевшие экранизации видеоигр: от Лары Крофт до Супер Марио.

За последние десятилетия киноиндустрия не раз обращалась к миру видеоигр в поисках вдохновения. Некоторые из этих экранизаций становились кассовыми хитами, другие — разочаровывали поклонников, но проекты, о которых мы расскажем сегодня, оставили заметный след в истории кинематографа.

Лара Крофт: Расхитительница гробниц (2001)

Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Фото kino-teatr.ru

Начало 2000-х ознаменовалось выходом одной из самых ожидаемых экранизаций — фильма о приключениях легендарной Лары Крофт. Роль бесстрашной искательницы приключений исполнила Анджелина Джоли, чей образ идеально воплотил знаменитую героиню серии Tomb Raider.

Фильм рассказывает историю аристократки и археолога Лары Крофт, которая отправляется на поиски древнего артефакта, способного управлять временем. По пути ей предстоит сразиться с тайной организацией «Иллюминаты» и раскрыть тайну исчезновения своего отца.

Несмотря на смешанные отзывы критиков, картина собрала более 270 миллионов долларов в мировом прокате, став на тот момент самой кассовой экранизацией видеоигры. «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» также закрепила за Анджелиной Джоли статус звезды боевиков.

Особого внимания заслуживают впечатляющие для того времени экшн-сцены и потрясающие локации, снятые в Камбодже, Исландии и Великобритании.

Обитель зла 4: Жизнь после смерти (2010)

Обитель зла 4: Жизнь после смерти. Фото Go3

К 2010 году франшиза «Обитель зла» уже прочно обосновалась в Голливуде. Четвертая часть серии «Жизнь после смерти» продолжила историю борьбы Элис (ее роль исполнила Милла Йовович) против зловещей корпорации «Амбрелла» и полчищ зомби в постапокалиптическом мире.

В этой части героиня отправляется на поиски выживших в Лос-Анджелес, где сталкивается с новыми мутировавшими существами и воссоединяется со старыми союзниками. Фильм отличался впечатляющими спецэффектами и был снят с использованием 3D-технологий, что стало одной из его главных особенностей.

«Обитель зла 4» собрала рекордные для серии 300 миллионов долларов по всему миру, несмотря на не самые впечатляющие отзывы критиков.

Варкрафт (2016)

Варкрафт. Фото Okko

«Варкрафт» стал одной из самых амбициозных и высокобюджетных киновоплощений видеоигр. Режиссер Дункан Джонс взялся за нелегкую задачу — перенести на большой экран огромную вселенную Warcraft с ее сложной мифологией, множеством рас и многолетней историей.

Фильм повествует о первом столкновении людей с орками, которые покинули свой умирающий мир и вторглись в Азерот через магический портал. Эта история предательств, героизма и столкновения культур развивается на фоне масштабного конфликта двух миров.

Визуально «Варкрафт» впечатляет — команда создателей спецэффектов проделала колоссальную работу, оживив орков с помощью передовых технологий захвата движения. Особенно впечатляющим получился главный персонаж этой расы — вождь Дуротан в исполнении Тоби Кеббелла.

Несмотря на провал в американском прокате, фильм имел огромный успех в Китае и других азиатских странах, где вселенная Warcraft пользуется особой популярностью. В итоге мировые сборы составили более 430 миллионов долларов.

«Варкрафт» показал, что экранизации видеоигр могут быть визуально впечатляющими и масштабными проектами, способными передать богатый мир оригинальной вселенной.

Братья Супер Марио в кино (2023)

Братья Супер Марио в кино. Фото ВКонтакте

После неудачной экранизации 1993 года компания Nintendo долгое время опасалась давать согласие на новые киноадаптации своих игр. Однако анимационный проект «Братья Супер Марио в кино» кардинально изменил эту ситуацию, став настоящим феноменом проката.

Созданный студией Illumination (известной по франшизе «Гадкий я»), фильм рассказывает о приключениях братьев-водопроводчиков Марио и Луиджи, которые попадают в волшебное Грибное Королевство и вступают в противостояние с коварным Боузером.

Картина поразила зрителей яркой анимацией, бережным отношением к первоисточнику и множеством пасхалок для поклонников серии. Особую любовь аудитории снискали музыкальные номера, включая запоминающуюся песню Боузера «Peaches».

С кассовыми сборами более 1,3 миллиарда долларов «Братья Супер Марио в кино» стал самой успешной экранизацией видеоигры в истории кинематографа и вторым самым кассовым анимационным фильмом всех времен на момент своего выхода, уступив по этому показателю только «Холодному сердцу 2».

Minecraft в кино (2025)

Minecraft в кино. Фото playground

Одна из самых ожидаемых и нашумевших экранизаций текущего года — фильм по мотивам Minecraft, одной из самых популярных игр в истории с более чем 300 миллионами проданных копий. Это первая адаптация культового проекта.

Режиссёр Джаред Хесс, продюсеры Warner Bros. и Legendary Pictures создали приключенческую комедию для всей семьи. В центре сюжета — четверо героев из реального мира, которые попадают в кубический мир Minecraft через загадочный портал. Чтобы вернуться домой, им предстоит освоить крафтинг, сражаться с монстрами и раскрыть собственную креативность. Важную роль играет опытный строитель Стив (Джек Блэк), помогающий героям пройти испытания. Фильм наполнен визуальными отсылками к игре, юмором и семейной атмосферой.

Премьера состоялась 3 апреля 2025 года. Эксперты оценили игру актеров высоко, но критиковали сюжет и верность оригиналу. Проект уже собрал 720 миллионов долларов при бюджете почти в 5 раз меньше. Заняв второе место в рейтинге самых кассовых картин 2025 года и в истории экранизаций компьютерных игр. Сиквел уже находится в разработке.

Заключение

От первых робких попыток до миллиардных франшиз — кинематографические воплощения видеоигр прошли впечатляющую эволюцию. Сегодня это уже не просто «переносы» пикселей на экран, а полноценные художественные вселенные, где уважение к первоисточнику сочетается с кинематографичным видением. Успех вышеперечисленных проектов доказывает: эра адаптаций только начинается — и границы между играми и кино продолжают стираться.