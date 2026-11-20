GTA 6: первые впечатления — «божественные» 30 fps?

GTA 6 стала долгожданным продолжением легендарной серии Rockstar Games и одним из самых технологически впечатляющих проектов последних лет. Фотореалистичная графика, проработанная физика, живой мир и знакомая свобода действий формируют сильное первое впечатление. Однако целевые 30 fps, отдельные технические шероховатости и пока не до конца раскрытый сюжет оставляют вопросы. Разбираемся, насколько успешно GTA 6 оправдывает ожидания фанатов и стоит ли покупать консоль ради новой Grand Theft Auto.

Достойное продолжение серии Grand Theft Auto

Некоторые счастливчики смогли запустить GTA 6 еще в 14.00 по Мск 18 ноября, но для всех регионов проект стал доступен на консолях только на следующий день. Долгие годы ожидания продолжения легендарной серии игр Grand Theft Auto закончились. Теперь можно оценить, как GTA 6 справилась с тем, чтобы оправдать ожидания миллионов фанатов по всему миру. GTA 6 остается той самой Grand Theft Auto, с ее беспрецедентной свободой в сочетании с бодрящим хаосом, но в еще более реалистичном мире.

Вершина реализации актуальных технологий в рамках игры

С первых минут игры в глаза бросается красивая и высококачественная фотореалистичная графика. На PlayStation 5 Pro освещение из разных источников и тени выглядят максимально убедительно. Глазами легко поверить, будто ты уже оказался в виртуальной копии нашей реальности. Подробная детализация окружения показывает мир GTA 6 правдоподобным. Красивые игры уже нередко выходят, самого по себе удивительного в качественной картинке уже ничего нет, но в GTA 6 все визуальные аспекты сделаны по высшему разряду. Это не следующее поколение или даже новый уровень в сравнении с TLOU 2, Death Stranding 2, Alan Wake 2, RE Requiem и другими, но сильнейший претендент на топ-1 среди лучших.

Следующим серьезным плюсом можно выделить физику игровых объектов, что особенно чувствуется в драках на кулаках и при вождении машин. Управление пикапом, джипом в сравнении с кабриолетом и седаном значительно отличается. Вождение стало ближе к GTA 4, с некоторыми компромиссами. Разработчики также реализовали хорошую детализацию повреждения.

Люсия, протагонист GTA 6. Фото Rockstar Games

Про драки и взаимодействие с окружением стоит сказать сразу в контексте анимаций. Физика тел в GTA 6, различные удары в зависимости от поз и положения персонажей, включая управляемого вами, не выглядят столь реалистично, как графика, но очень натуральны по меркам видеоигры. Иногда при падении можно где-то ненадолго застрять ногой в объекте, отдельные движения выглядят неловкими. Как непостановочные сцены драки, так и мелкие взаимодействия с окружением вроде толкания машин, в действительности оторвались от других проектов индустрии.

Среди анимаций в GTA 6 встречаются и максимально простые «заглушки», например при смене одежды или исчезновение части элементов снаряжения при взаимодействии. То есть в каких-то движениях для персонажей GTA 6 отказались от проработки, некоторые из которых встречаются часто. Очевидно, что в ручную проработать все мыслимые варианты анимаций невозможно и бессмысленно, поэтому этого не ждешь от GTA 6. Вопрос выбора некоторых таких мелочей вызывает вопросы, но незначительные.

Дизайн персонажей в GTA 6. Фото Rockstar Games

Как обстоят дела с 30 fps и GTA 6?

Самая громкая дискуссия еще до выхода GTA 6 затронула тему низкой по современным меркам частоты кадров. Релиз GTA 6 показал, что чуда не случилось и игра упирается в целевые 30 fps. Технологии консолей и движка позволяют сгладить разрывы кадров, из-за чего на постоянной основе перестаешь замечать какие-то нюансы. Проблема заключается в формулировке — целевые 30 fps. В экшен-сценах даже номинальный максимум неприятно сказывается на управлении, создавая ощущение заторможенности, а при падении частоты кадров это становится заметнее.

PS 5 Pro в целом справляется со стабильностью, fps редко падает, и в большинстве моментов незначительно. Иначе обстоят дела у консолей классом ниже, особенно если вспомнить про Xbox Series S. Вы однозначно будете замечать падение fps. Проблема кроется в частоте и значительности подобных моментов, а также зависит от ваших приоритетов. Привыкнуть можно, даже комфортно играть и наслаждаться геймплеем получается, но нюанс никуда не исчезнет. Во многом благодаря тому, что темп повествования замедлился в сравнении с другими частями серии, из-за чего многие проводят параллель с RDR 2.

Джейсон и Люсия, протагонисты GTA 6. Фото Rockstar Games

О чем пока сложно с уверенностью сказать?

Почти нечего пока сказать про сюжет. Завязка долго раскручивается, а идея «семейной» пары выглядит необычно для Grand Theft Auto. Сами архетипы персонажей и их двойки довольно банальны, из-за чего история может раскрыться после набранных оборотов, так и оказаться довольно слабым среднячком или немного хуже. Живой мир, второстепенные задания и активности, а также случайные события как элемент, на который можно сделать отдельный фокус внимания, вызывают интерес.

GTA 6 — счастье для всех «не даром»

Из-за масштабов GTA 6 полноценный обзор проекта требует значительно больше времени, но первые впечатления вызывают веру в лучшее. «Стоит ли покупать GTA 6 и консоль для нее специально?» — ответ на вопрос во многом зависит не от реализации и стабильности игры, а от вашего личного отношения. GTA 6 для многих складывается из ностальгической связи и бури приятных эмоций.

GTA 6 лучше раскроет свой потенциал на консолях следующего поколения и хороших ПК, но сейчас выбор платформ ограничен. GTA 6 в прямом смысле «выжимает» из их технических характеристик последние возможности, из-за чего и приходится мириться с 30 fps. Желание купить проект вместе с игровым устройством один, два или три раза (9 и 10 поколение консолей, ПК) зависит лишь от эмоциональной привязанности и любви к Grand Theft Auto.