Чит-коды для «Героев меча и магии 3»

В «Героях меча и магии 3» можно мгновенно пополнить казну, призвать архангелов или раскрыть всю территорию. Собрали полезные читы для оригинальной версии, дополнений и Horn of the Abyss.

В Heroes of Might and Magic III чит-коды помогают быстро получить золото, редкие ресурсы, сильные войска и заклинания. С ними можно исследовать территорию без тумана войны, ускорить развитие городов или сразу завершить сценарий.

Для активации достаточно нажать Tab, ввести нужную комбинацию латиницей и подтвердить ее клавишей Enter. Главное — учитывать издание. В «Возрождении Эрафии», «Клинке Армагеддона» и «Дыхании Смерти» используются разные наборы читов.

Чит-коды для «Героев 3: Возрождение Эрафии» и HD Edition

Игровой мир Heroes of Might and Magic III: HD Edition. Фото Dotemu

«Возрождение Эрафии» (The Restoration of Erathia) — оригинальная версия третьей части, вышедшая в 1999 году. Для нее предусмотрено 15 чит-кодов, позволяющих влиять на экономику, войска, строительство и другие элементы прохождения.

Эти же комбинации работают в официальной HD Edition 2015 года. Переиздание получило обновленную графику, но сохранило основные механики оригинала и не включает сюжетные дополнения.

Чит-код Действие nwcshrubbery Получить 100 000 золота и по 100 единиц каждого ресурса nwctim Получить все заклинания и 999 очков маны nwccoconuts Получить огромный запас очков передвижения nwcigotbetter Повысить уровень выбранного героя на 1 nwcavertingoureyes Добавить по 5 архангелов в каждый свободный слот армии nwcfleshwound Добавить по 10 черных рыцарей в каждый свободный слот армии nwcantioch Получить все боевые машины nwconlyamodel Построить все доступные здания nwcgeneraldirection Открыть всю карту nwcalreadygotone Открыть карту-загадку Грааля nwccastleanthrax Повысить удачу героя до максимума nwcmuchrejoicing Повысить боевой дух героя до максимума nwctrojanrabbit Мгновенно выиграть сценарий nwcsirrobin Мгновенно проиграть сценарий nwcphisherprice Изменить цветовую палитру игры

Если развитие замка остановилось из-за нехватки денег, поможет nwcshrubbery. Он пополняет казну на 100 тысяч золотых и выдает запас строительных материалов. Этого достаточно, чтобы заметно ускорить развитие владений.

Перед сложным сражением пригодятся читы на архангелов и черных рыцарей. Они добавляют существ в незанятые ячейки отряда, поэтому перед вводом лучше освободить несколько слотов.

Для путешествий полезен nwccoconuts. С ним запас передвижения практически перестает ограничивать маршрут, и можно добраться до удаленных объектов без привычного ожидания следующего дня.

Чит-коды для «Героев 3: Клинок Армагеддона»

Город Сопряжение в Heroes of Might and Magic III: Armageddon's Blade. Фото New World Computing

В Armageddon's Blade разработчики заменили прежние комбинации новыми. По назначению они во многом совпадают с оригинальными, но для их активации потребуются другие слова.

Названия легко запомнить поклонникам «Звездных войн»: авторы использовали отсылки к персонажам и событиям знаменитой космической саги.

Чит-код Действие nwcwatto Получить 100 000 золота и по 100 единиц каждого ресурса nwcmidichlorians Получить все заклинания и 999 очков маны nwcpodracer Получить огромный запас очков передвижения nwcquigon Повысить уровень выбранного героя на 1 nwcpadme Добавить по 5 архангелов в каждый свободный слот армии nwcdarthmaul Добавить по 10 черных рыцарей в каждый свободный слот армии nwcr2d2 Получить все боевые машины nwccoruscant Построить все доступные здания nwcrevealourselves Открыть всю карту nwcprophecy Открыть карту-загадку Грааля

Для быстрого развития города подойдет nwcwatto. Чит пополняет запас денег и материалов, избавляя от необходимости ждать дохода шахт или искать дополнительные источники ресурсов.

Усилить войско помогут nwcpadme и nwcdarthmaul. Первый призывает архангелов, второй — черных рыцарей. Новые бойцы занимают только свободные позиции в отряде.

Комбинация nwcr2d2 выдает боевые машины, включая баллисту, палатку первой помощи и тележку с боеприпасами. Такое снаряжение пригодится перед затяжной битвой.

А если нужно узнать расположение городов, шахт и других объектов, используйте nwcrevealourselves. Туман войны исчезнет, открыв территорию для планирования дальнейшего маршрута.

Чит-коды для «Героев 3: Дыхание Смерти» и Complete

Карта приключений в Heroes of Might and Magic III: The Shadow of Death. Фото New World Computing

В The Shadow of Death появились новые комбинации, многие из которых отсылают к фильму «Матрица». Именно этот набор применяется в Heroes of Might and Magic III Complete, известной в России как «Полное собрание».

В отличие от предыдущих изданий, здесь можно не только получать привычные бонусы, но и снова скрывать исследованную территорию или передавать управление компьютеру.

Чит-код Действие nwctheconstruct Получить 100 000 золота и по 100 единиц каждого ресурса nwcthereisnospoon Получить все заклинания и 999 очков маны nwcnebuchadnezzar Получить огромный запас очков передвижения nwcneo Повысить уровень выбранного героя на 1 nwctrinity Добавить по 5 архангелов в каждый свободный слот армии nwcagents Добавить по 10 черных рыцарей в каждый свободный слот армии nwclotsofguns Получить все боевые машины nwczion Построить все доступные здания nwcwhatisthematrix Открыть всю карту nwcignoranceisbliss Скрыть исследованную карту nwcoracle Открыть карту-загадку Грааля nwcfollowthewhiterabbit Повысить удачу героя до максимума nwcmorpheus Повысить боевой дух героя до максимума nwcredpill Мгновенно выиграть сценарий nwcbluepill Мгновенно проиграть сценарий nwcphisherprice Изменить цветовую палитру игры gosolo Передать управление компьютерному игроку

Тем, кто хочет быстрее развить свои владения, пригодится nwctheconstruct. Он обеспечивает крупный запас золота и других материалов. А nwczion позволяет сразу возвести доступные постройки, пропустив долгий этап строительства.

Магам поможет nwcthereisnospoon: заклинания становятся доступны без необходимости изучать их по отдельности, а запас маны увеличивается до 999 очков.

Для исследования территории предусмотрен nwcnebuchadnezzar. Он дает огромный запас передвижения, позволяя за один день преодолеть расстояние, на которое обычно уходит несколько ходов.

Если перед сражением не хватает бойцов, можно воспользоваться nwctrinity или nwcagents. Они пополняют свободные слоты архангелами либо черными рыцарями.

Есть и необычные варианты. Например, gosolo передает управление компьютерному противнику, а nwcredpill и nwcbluepill позволяют немедленно закончить сценарий победой или поражением.

В Complete используются именно эти комбинации, даже если вы проходите кампании предыдущих дополнений. Поэтому владельцам полного издания достаточно одного списка.

Чит-коды для Heroes 3: Horn of the Abyss (HotA)

Города и существа в дополнении Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss. Фото HotA Crew

Horn of the Abyss, также известная как «Рог Бездны», расширяет классическую стратегию новыми городами, существами и механиками. При этом привычный способ ввода читов сохранился.

Большинство комбинаций из The Shadow of Death работает и в HotA. Поэтому для получения ресурсов, заклинаний и войск можно пользоваться предыдущей таблицей.

Разработчики модификации добавили несколько собственных возможностей, а действие некоторых старых кодов изменили.

Чит-код Действие nwcarchitect Выдать выбранному герою Грааль — HotA 1.8.0 и новее nwcneo 20 Повысить уровень выбранного героя на 20 — HotA 1.8.1 и новее

Начиная с HotA 1.8.0, с помощью nwcarchitect можно получить Грааль без поиска закопанного артефакта. При этом nwczion больше не возводит соответствующее уникальное здание.

В версии 1.8.1 расширились возможности повышения уровня. Теперь после nwcneo можно указать нужное число. Например, nwcneo 20 увеличивает уровень персонажа сразу на двадцать.

Важно не путать Horn of the Abyss с HD Edition. Первая представляет собой фанатское дополнение к классической стратегии, а вторая — официальное переиздание оригинала.

Отдельно существует HD-мод, который улучшает разрешение и интерфейс Complete. Его установка не меняет набор читов на комбинации из HD Edition.

Как вводить чит-коды в «Героях меча и магии 3»

Интерфейс карты приключений в Heroes of Might and Magic III: HD Edition. Фото Dotemu

Для использования читов не нужно открывать консоль разработчика или устанавливать дополнительные программы. Все комбинации вводятся прямо на карте приключений через строку сообщений.

Порядок действий

Запустите одиночный сценарий или загрузите сохранение. На карте приключений нажмите Tab. Переключите раскладку клавиатуры на английскую. Напечатайте нужный код латинскими буквами. Подтвердите ввод клавишей Enter. Проверьте, сработал ли эффект.

Если чит влияет на характеристики или войско, сначала выделите нужного персонажа. Например, это необходимо для повышения уровня, получения боевых машин и призыва существ.

В некоторых старых русифицированных сборках латинские символы корректно вводятся только при удержании Ctrl. Если смена раскладки не помогает, попробуйте этот способ.

Читы рассчитаны прежде всего на одиночное прохождение. В сетевых матчах их использование обычно недоступно, а в режиме Hot-seat могут действовать дополнительные ограничения.

Большинство комбинаций начинается с букв nwc. Так разработчики оставили отсылку к New World Computing, студии, создавшей третью часть серии. Среди исключений встречаются специальные команды вроде gosolo.

Почему чит-коды в «Героях 3» не работают

Сражение в Heroes of Might and Magic III: HD Edition. Фото Dotemu

Если после нажатия Enter ничего не произошло, сначала проверьте установленное издание. Чаще всего проблема связана именно с несовпадением версии и введенной комбинации.

Неподходящий набор читов. Для «Возрождения Эрафии», «Клинка Армагеддона» и «Дыхания Смерти» предусмотрены разные списки. Убедитесь, что используете нужный вариант.

Путаница между HD Edition и HD-модом. Официальное переиздание работает с комбинациями оригинала. А Complete с установленным HD-модом сохраняет набор The Shadow of Death.

Неправильная раскладка. Читы вводятся латиницей. При использовании русских букв игра не распознает комбинацию.

Ошибка при наборе. Даже один пропущенный символ помешает активации. Проверьте написание или скопируйте нужную строку из таблицы.

Не выделен персонаж. Если хотите получить новых бойцов, дополнительные уровни или боевые машины, сначала выберите героя на карте приключений.

Сетевой режим. Большинство читов предназначено для одиночных сценариев. Для проверки лучше запустить партию против компьютера.

Устаревшая версия HotA. Некоторые возможности появились только в последних обновлениях. Если дополнительная комбинация не срабатывает, посмотрите номер установленной сборки.

Если определить причину не удалось, попробуйте активировать чит на получение золота из соответствующего списка. Так проще проверить, работает ли сама строка ввода.

С помощью этих комбинаций можно экспериментировать с разными тактиками, изучать незнакомые территории и проверять возможности фракций без долгой подготовки. Главное — учитывать установленное издание, чтобы нужный эффект сработал с первого раза.