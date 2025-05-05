ZywOo получил 25-ю медаль MVP на BLAST Rivals Spring 2025

Француз Матье ZywOo Эрбо из команды Team Vitality получил награду самому ценному игроку турнира BLAST Rivals Spring 2025 по CS2 по версии портала HLTV.org. Эта медаль стала 25-й в карьере игрока и пятой в 2025 году.

Новость была опубликована в социальных сетях издания. За весь турнир Эрбо только на двух картах завершил игру с отрицательной разницей фрагов и смертей. Наиболее успешной для него стала первая карта матча против Team Spirit.

Турнир BLAST Rivals Spring 2025 проходил с 30 апреля по 4 мая. Призовой фонд составил 350 тысяч долларов.