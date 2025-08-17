Клемент «Puppey» Иванов негативно о русских в матчмейкинге Dota 2: «Русские должны уйти»

В паблике матчмейкинга Dota 2 профессионального игрока Клемента «Puppey» Иванова обвинили в ненависти к русским игрокам.

Эстонский киберспортсмен в чате игры написал, что «русские должны уйти» и «MC был прав».

Напомним, что в 2018 году бывший оффлейнер Team Liquid Иван «MinD_ContRoL» Бориславов также в чате написал, что хотел бы, чтобы русских не было в мире. В итоге Бориславов признал вину и извинился за свои высказывания.

Резкие высказывания Puppey связаны с критикой его игры от тиммейта в рейтинговой игре VaniLLl, ранее выступавшего за Nemiga. В ответ на обвинения в русофобии Клемент сообщил, что лишь «флеймил руинера».

Ранее стало известно, что Клемент «Puppey» Иванов должен сыграть в качестве замены за Virtus.Pro на FISSURE Universe: Episode 6.

Скрин чата с высказываниями Puppey. Фото tg VaniLLl

Филатов Руслан