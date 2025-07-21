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21 июля 2025, 17:45

Женский турнир по MLBB превзошел соревнования в Dota 2 по пиковому количеству зрителей

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Состав Team Spirit по Dota 2.
Фото Esports World Cup

Женский турнир по MLBB превзошел Riyadh Masters 2025 (Dota 2) по пиковому количеству зрителей, несмотря на то что турнир по Dota 2 установил годовой рекорд для дисциплины.

Финальный матч Riyadh Masters 2025 по Dota 2 собрал 429 тысяч зрителей, установив рекорд года по просмотрам среди всех турниров по дисциплине.

Однако, согласно Esports Charts, финал женского турнира по Mobile Legends: Bang Bang в тот же день привлек еще больше зрителей — 469 тысяч.

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