Женский турнир по MLBB превзошел соревнования в Dota 2 по пиковому количеству зрителей

Женский турнир по MLBB превзошел Riyadh Masters 2025 (Dota 2) по пиковому количеству зрителей, несмотря на то что турнир по Dota 2 установил годовой рекорд для дисциплины.

Финальный матч Riyadh Masters 2025 по Dota 2 собрал 429 тысяч зрителей, установив рекорд года по просмотрам среди всех турниров по дисциплине.

Однако, согласно Esports Charts, финал женского турнира по Mobile Legends: Bang Bang в тот же день привлек еще больше зрителей — 469 тысяч.