Zero Tenacity победила AVULUS на квалификации PGL Wallachia Season 6

Интернациональная команда обыграла белорусскую организацию — при этом проигравший продолжает выступление в нижней сетке.

Итоговый счет встречи составил 2-0, причем первая карта была проиграна AVULUS практически всухую — 17:43 и более 38 тысяч экономического перевеса. Вторая же не стала чем-то более серьезным для Zero Tenacity — 15:30.

PGL Wallachia Season 6 — киберспортивный турнир, который пройдет с 13 по 23 ноября в Бухаресте (Румыния). Сейчас проходят закрытые отборочные соревнования, которые определят игроков основной стадии, помимо тех, кто уже получил приглашения. Призовой фонд турнира составит 1 миллион долларов.