29 сентября, 16:18

Завершился турнир BetBoom Битва Чемпионов 2025: All Stars по «Миру танков»

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Арена BetBoom Битва Чемпионов 2025: All Stars по Миру танков.
Фото BetBoom

В гранд-финале механизированных сражений приняли участие два медийных состава, капитанами которых стали LeBwa и TheAnatolich.

Кульминацией игрового дня стал матч 7х7 в формате BO13, в котором команда Дмитрия LeBwa Палащенко одержала верх над командой Анатолия TheAnatolich Баракова со счетом 7:6 и стала победителем BetBoom Битва Чемпионов 2025: All Stars.

Были и специальные номинации — самым ценным игроком стал TheAnatolich, он получил дополнительные призы — медаль и 100 000 рублей. Игрок передал свой трофей Ивану BEOWULF422 Яворскому, который завершает киберспортивную карьеру.

Организаторами были турнирный оператор Epic Esports Events (входит в ESforce Holding), компания «М.Видео» и эксклюзивный беттинг-партнер события компания BetBoom.

