Закончился первый день плей-офф Winline EPIC Standoff 2 PawPaw: Ep.2

Оба фаворита турнира — Virtus.pro и CYBERSHOKE вышли в полуфинал верхней сетки.

День выдался насыщенным для любителей Standoff 2: сразу два матча с главными игроками, которым предрекают финал. Сначала VP сыграли с Mafiozy с итоговым счетом 2-1, первая карта для «медведей» оказалась провальной, но они сумели отыграться на последующих. После них CYBERSHOKE столкнулись с VozWooden и одержали уверенную победу над ними — 2-0, причем обе карты с одинаковым счетом 13:7.

Winline EPIC Standoff 2 PawPaw: Ep.2 — СНГ-турнир, который организует компания Winline по дисциплине Standoff 2. Призовой фонд турнира — 2 миллиона рублей.