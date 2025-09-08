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Zais назвал The International 2025 одним из лучших турниров в истории Dota 2

Павел Лопатко

Комментатор и аналитик Никита Zais Захаров прокомментировал ход турнира The International 2025 в дисциплине Dota 2.

«Давно не было такого количества претендентов на Аегис. Самым неоднозначным выглядит вывод Tinker в кор-позицию. Привет, PARIVISION. Да, они экспериментаторы, но это уже выглядит как ненужное безумие. Но, как верно подметили мои коллеги, герой этого турнира — Helm of the Dominator. Очень интересно, удержится ли он в айтем-билдах к play-off. Я думаю, что нет. Хайп временный», — цитирует Захарова Metaratings.ru.

По словам эксперта, нынешний турнир — один из лучших за все время.

Превью&nbsp;TI 14.The International 14. Все, что нужно знать о главном турнире по Dota 2

The International 2025 проходит в немецком Гамбурге 4-14 сентября. По итогам первого этапа турнира The Road to The International в финальную часть вышли восемь команд: Xtreme Gaming, Tundra Esports, PARIVISION, HEROIC, Team Tidebouns, Team Falcons, BetBoom Team и Nigma Galaxy.

Источник: Metaratings.ru
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