Южно-корейская DRX обыграла Paper Rex на VALORANT Champions 2025

Встреча произошла в рамках полуфинала нижней сетки турнира и определила того, кто столкнется с Fnatic в финале — итоговый счет 2-0.

Интернациональной команде сегодня точно не повезло — они не смогли справиться с противником ни на одной карте, хотя и пытались это сделать. На первой — Ascent — они были к этому близки, так как игра дошла до овертаймов, но все же DRX оказались сильнее — 15:13. Второй стал Lotus, где Paper Rex не смогли перехватить инициативу и уступили — 13:8.

VALORANT Champions 2025 — киберспортивный турнир по Valorant, который проходит с 12 сентября по 5 октября в Париже (Франция). Призовой фонд соревнований составляет 2 миллиона 250 тысяч долларов.