11 июня, 00:58

YouTube забанил канал Team Falcons из-за дипфейков с NiKo

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
NiKo и m0NESY после поражения MIBR.
Фото HLTV

Фейковые ролики стали показывать во время рекламы на трансляциях по BLAST.tv Austin Major 2025. Такие фейки стали отражаться как на официальных каналах, так и на эфирах кастеров.

Впервые о ложной рекламе предупредили сами Falcons. Еще 6 июня Никола «NiKo» Ковач опубликовал в X пост с рекламным баннером с собственным изображением. Мошенники пытались заманить фанатов на сайт с фейковыми кейсами для CS2, чтобы похитить данные пользователей.

Представители Team Falcons и YouTube не прокомментировали бан официального канала. При этом показы фейковой рекламы продолжаются на Major в Остине.

