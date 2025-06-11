YouTube забанил канал Team Falcons из-за дипфейков с NiKo

Фейковые ролики стали показывать во время рекламы на трансляциях по BLAST.tv Austin Major 2025. Такие фейки стали отражаться как на официальных каналах, так и на эфирах кастеров.

Впервые о ложной рекламе предупредили сами Falcons. Еще 6 июня Никола «NiKo» Ковач опубликовал в X пост с рекламным баннером с собственным изображением. Мошенники пытались заманить фанатов на сайт с фейковыми кейсами для CS2, чтобы похитить данные пользователей.

Представители Team Falcons и YouTube не прокомментировали бан официального канала. При этом показы фейковой рекламы продолжаются на Major в Остине.