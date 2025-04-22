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22 апреля, 23:31

YEKINDAR заменил skullz в составе FURIA Esports

Камила Абдурахманова
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Киберспортивный клуб FURIA Esports объявил об изменении в составе по CS2. Фелипе skullz Медейрос покинул стартовый ростер, его место занял Марэк YEKINDAR Галинскис. Анонс появился на официальной странице команды в социальных сетях.

Представители клуба назвали YEKINDAR заменой для турниров PGL Astana 2025, IEM Dallas 2025 и BLAST.tv Austin Major 2025. Пока неизвестно, останется ли Галинскис в команде после этих чемпионатов. Медейрос переведен в запас FURIA и пока не покинул организацию окончательно.

Медейрос представлял клуб с июля 2024 года. С ним команда заняла 5-8 место на Esports World Cup 2024, вошла в топ-4 на IEM Rio 2024, а также выступила на Perfect World Shanghai Major 2024 и других крупных турнирах.

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