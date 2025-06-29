BetBoom Team в гранд-финале PGL Wallachia Season 5
Молодая и перспективная команда BetBoom Team обыграла действующих чемпионов Team Liquid и вышла в гранд-финал PGL Wallachia Season 5.
Противостояние закончилось со счетом 2:0 в пользу BB Team, они сразятся против Gaimin Gladiators, которые проиграли всего одну карту за весь турнир, в большом финале 29 июня в 15:00 по МСК. MVP встречи стал керри BetBoom Иван «Pure~» Москаленко.
PGL Wallachia Season 5 проходит с 21 июня по 29 июня 2025 года в Бухаресте с призовым фондом один миллион долларов.
