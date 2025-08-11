YaLLa Epsorts погрязла в миллионных долгах. Среди пострадавших игроки, команды и партнеры

Организатор турниров из ОАЭ сворачивает свою деятельность. В 2025 году YaLLa усилила свое присутствие на турнирах Counter-Strike, организовав круглогодичную серию турниров, кульминацией которых станут два LAN-турнира с общим призовым фондом в 1,5 миллиона долларов. Однако всего через несколько недель после начала 2025 года первый турнир YaLLa в этом году, YaLLa Compass Winter, утратил свой рейтинговый статус после того, как HLTV обнаружил, что компания не соблюдает новые правила Valve в отношении приглашений и этапов турнира. Как стало известно HLTV, сумма задолженности перед сотрудниками, фрилансерами, командами, поставщиками и партнёрами значительно превышает 1 миллион долларов.